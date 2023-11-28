Деньги 28 ноября 2023, 10:22 Ситуацию на рынке ценных бумаг сравнили с «кровавой баней» Экономист Рубини предсказал продолжение «кровавой бани» на рынках Unsplash

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Финансовый рынок начал падать в 2022 году, и эта тенденция только будет продолжаться. Об этом изданию Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини.

Он назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней» и предсказал, что инвесторы и держатели акций в ближайшие 10 лет рискуют потерять десятки триллионов долларов.

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«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — отметил экономист.

Рубини напомнил, что кризис начался после того, как стоимость криптовалют, «мемных акций», недвижимости, облигаций и ценных бумаг завышались из-за денежно-кредитного и налогово-бюджетного смягчения. По его мнению, этот пузырь лопнул в 2022 году и привел к падению финансового рынка.

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