Правительство и Банк России держат ситуацию с курсом рубля под контролем. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Рост напряженности в Донбассе, вблизи российских границ — это негативный фактор, который имеет скорее эмоциональное воздействие на рынки. Но в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильна и предсказуема, заявил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли повториться обвал рубля, как в 2014 году, когда на востоке Украины обострился конфликт.

«Такая волатильность курса — она, вы знаете, была и раньше», — отметил представитель Кремля.

Курс доллара в среду на торгах Московской биржи впервые с ноября поднялся выше 78 рублей. А европейская валюта при этом впервые с февраля преодолела отметку в 92 рубля. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов ранее назвал «360» основные факторы, способствующие ослаблению национальной валюты.