Ситуация на рынке валют. Рубль поднялся и упал за один час

За прошедшие выходные доллар потерял в цене 18 копеек. К 10 часам его цена составляла 70,63 рубля. Однако уже через час стоимость валюты обогнала пятничный показатель и составила 70,83 рубля.

Увеличился и курс евро. К полудню он вырос до 80,16 рубля.

Оба показателя продолжают расти ежечасно.