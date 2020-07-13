Ситуация на рынке валют. Рубль поднялся и упал за один час
День торгов на Московской биржи начался со снижения курса доллара. Ситуация изменилась в обратную сторону за один час, сообщило издание «Свободная пресса».
За прошедшие выходные доллар потерял в цене 18 копеек. К 10 часам его цена составляла 70,63 рубля. Однако уже через час стоимость валюты обогнала пятничный показатель и составила 70,83 рубля.
Увеличился и курс евро. К полудню он вырос до 80,16 рубля.
Оба показателя продолжают расти ежечасно.