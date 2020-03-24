Ситуация на рынке электроники ухудшилась в России

В настоящее время заметно небольшое повышение цен среди смартфонов. Однако стоимость устройств на «сером» рынке значительно выросла и теперь практически не отличается от цены в официальных магазинах. По оценкам специалистов, разница уменьшилась в два раза.

«Цены поднимут все, просто кто-то раньше, а кто-то позже. В случае, если рубль начинает укрепляться, цены понизятся, но не сразу. В сегменте электроники, которым занимается наш магазин (это сотовые телефоны), нет локального производства, значит, цены напрямую зависят от курса доллара», — отметил директор по развитию интернет-магазина 1Click.ru Сергей Пехота.

По его словам, стоимость устройств вырастет из-за повышения курса доллара.

«Часть поставщиков „переписывают ценники“ по несколько раз в день, другие выжидают, у них повышение цен происходит ступеньками. Соответственно, цены вынуждены поднимать и розничные магазины», — добавил Пехота.

Независимый финансовый советник Михаил Паршиков уточнил, что за три-шесть месяцев импортная электроника подорожает на 20-30%, если «экономическая ситуация в мире не усугубится из-за распространения коронавируса».

«Ожидать нормализации цен в ближайшее время не стоит, потому что цены на нефть находятся на минимальных уровнях. Пока довольно много факторов играют против укрепления рубля. И мы вряд ли увидим прежние значения в этом году», — пояснил эксперт.