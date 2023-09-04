04 сентября 2023, 12:12
Ситибанк начал сворачивать сеть банкоматов в России
Ситибанк анонсировал демонтаж своих банкоматов в России до конца 2023 года
Ситибанк начал сворачивать сеть своих банкоматов в России. Процесс завершится к концу 2023 года. Об этом сообщили на сайте кредитной организации.
«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ „Ситибанк“», — говорится в заявлении.
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Клиентам напомнили адреса ближайших отделений, банкоматов и терминалов «Элекснет». В банке отметили, что большинство операций можно совершать в CitibankOnline и Citi Mobile.
В конце августа стало известно, что в кассах Ситибанка приостановят прием евро и долларов.
Ситибанк работал в России около 30 лет. О решении банка продать российский розничный бизнес стало известно еще в 2021 году. Прошлой осенью стало известно о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов Ситибанка банку «Уралсиб». Также Ситибанк объявил, что к концу первого квартала 2023 года прекратит предоставление почти всех услуг и работу сервисов для корпоративных клиентов в России.
В рамках соглашения с ПАО «Банк Уралсиб» всем держателям кредитных карт Ситибанка предложат перейти на обслуживание в Уралсибе.
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