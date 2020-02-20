Силуанов допустил, что систему взимания НДФЛ с россиян могут изменить. Если это и случится, то не скоро.

«Я считаю следующее: давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили, — о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения — или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», — заявил министр финансов России Антон Силуанов во время интервью телеканалу РБК.

Министр добавил, что в ближайшие четыре года правительство не планирует как-либо менять систему налогообложения в России. Силуанов отметил, что в обществе вопрос социальной справедливости уже назрел, и вспомнил про дифференцированный налог. Люди с большими доходами уже платят увеличенный налог на имущество и транспортный налог, однако в случае с НДФЛ в России пока все равны.

Ранее Силуанов анонсировал снижение ставки по ипотеке до конца 2020 года с нынешних 9 до 8%. У низкой ставки, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», есть обратная сторона — подорожание жилья и рост размеров ипотечных кредитов.