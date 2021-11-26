Систему tax free предложили продлить до конца 2022 года

Правительство предложило продлить систему tax free до конца 2022 года. Проект постановления о продолжении действия эксперимента кабмин уже подписал.

Правительство подписало постановление о продлении системы tax free до 31 декабря 2022 года, сообщила газета «Известия». В экспертном заключении аппарата кабмина отмечается, что решение о продолжении эксперимента поможет повысить долю расходов туристов на покупки в России.

За время проведения эксперимента было оформлено порядка 127 тысяч чеков tax free. Такое количество насчитала Федеральная таможенная служба. В 2018 году были зафиксированы 42 тысячи покупок, а в 2019-м — 62 тысячи чеков. При этом за время пандемии количество возвратов заметно снизилось. В 2020 году цифра находилась на отметке 11,5 тысячи, а в 2021-м — 11,3 тысячи.

Чаще всего путешественники приобретали одежду, обувь, косметику, ювелирные украшения, смартфоны и икру. Система tax free заработала в России в 2018 году. Туристы могут вернуть НДС с покупок стоимостью более 10 тысяч рублей.