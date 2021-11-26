Систему tax free предложили продлить до конца 2022 года
Правительство предложило продлить систему tax free до конца 2022 года
Правительство предложило продлить систему tax free до конца 2022 года. Проект постановления о продолжении действия эксперимента кабмин уже подписал.
Правительство подписало постановление о продлении системы tax free до 31 декабря 2022 года, сообщила газета «Известия». В экспертном заключении аппарата кабмина отмечается, что решение о продолжении эксперимента поможет повысить долю расходов туристов на покупки в России.
За время проведения эксперимента было оформлено порядка 127 тысяч чеков tax free. Такое количество насчитала Федеральная таможенная служба. В 2018 году были зафиксированы 42 тысячи покупок, а в 2019-м — 62 тысячи чеков. При этом за время пандемии количество возвратов заметно снизилось. В 2020 году цифра находилась на отметке 11,5 тысячи, а в 2021-м — 11,3 тысячи.
Чаще всего путешественники приобретали одежду, обувь, косметику, ювелирные украшения, смартфоны и икру. Система tax free заработала в России в 2018 году. Туристы могут вернуть НДС с покупок стоимостью более 10 тысяч рублей.