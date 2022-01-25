Систему денежных переводов «Золотая корона» обвинили в использовании геральдики Швеции

Система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с проблемами в Швеции. Там сочли, что компания своим логотипом эксплуатирует монархическую геральдику, написал «Коммерсант».

Тем, что логотип «Золотой короны» якобы может быть недопустимым, заинтересовалось патентно-регистрационное ведомство Швеции. Оно занимается регистрацией товарных знаков в стране. Представители организации обратились в национальный архив и попросили дать вердикт, насколько символ российской компании похож на защищаемую законом королевскую корону.

В архиве решили, что нынешний товарный знак KoronaPay в случае его регистрации действительно ущемит символику европейских монархий.

«Мы доносим позицию, что изображение короны в логотипе KoronaPay не посягает на монархические символы, историческую память каких-либо стран. Он скорее похож на корону шахматной фигуры короля», — сказал председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов.

Он объяснил, что компания проводит переговоры с патентно-регистрационным ведомством Швеции и старается донести до его представителей эту мысль, которую будет отстаивать.

Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин допустил, что такое решение шведского ведомства может быть политически мотивированным, но отметил, что автоматически на другие страны Европы распространиться не должно.