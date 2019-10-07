Систему безопасности в Сбербанке изменят после утечки данных клиентов

Сбербанк намерен усовершенствовать систему безопасности после потери данных клиентов. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф.

Греф рассказал о поисках похитителя данных клиентов Подробнее

«Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка, мы выйдем еще с рядом предложений… Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее», — рассказал он в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс». Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Сбербанк выступил с заявлением о том, что 2 октября узнал о вероятной утечке учетных записей по кредитным картам. Из-за этого могли пострадать, как минимум, 200 человек. При этом все средства клиентов оказались в безопасности. Полученная мошенниками информация не позволила им получить доступ к чужим деньгам.

Уже 5 октября финансовая организация сообщила, что поймала мошенника. Им оказался сотрудник Сбербанка. Это стало понятно после того, как он ответил на вопросы компании. Преступник дал признательные показания.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.