Систему автоматического назначения пенсий задумали запустить в России к концу года

Пенсионный фонд России (ПФР) должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий. Также до конца года должен появиться сервис, предусматривающий назначение пенсий в без подачи заявления.

«Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан. Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан. А для тех граждан, которые не достигли пенсионного возраста, нам необходимо дать возможность им в любой момент времени получить информацию о тех пенсионных страховых выплатах, которые им будут положены», — привел ТАСС слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

В декабре первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев заявил, что партия разработала законопроект, позволяющий гражданам старше 45 лет получать полную информацию о будущей пенсии через портал госуслуг.

С 30 января 2022 года подать заявление на получение пенсионных накоплений умерших россиян их наследники смогут в электронном виде. Такие поправки приняло правительство страны.