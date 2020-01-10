Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

По данным издания, уже десять организацией установили тарифы или находятся в процессе. Так, в Райффайзенбанке комиссия равна 1,5% от суммы перевода. Это касается людей, которые перечисляют с помощью сервиса свыше десяти тысяч рублей в месяц. Минимальный тариф Почта Банка составляет 35 рублей, средней установленный тариф — 1,2%. При этом для некоторых категорий клиентов Почта Банка операции до десяти тысяч рублей ежемесячно остались бесплатными. Такой же тариф и у банка «Левобережный».

Тариф МКБ — 1%. Однако минимальная комиссия за операцию составляет 50 рублей. Также организация предлагает льготные тарифные планы. Комиссия в 1% действует в «Абсолют банке» и Промсвязьбанке. В ближайшее время в «Абсолют банке» планируют вдвое снизить тарифы.

«Ак Барс Банк» с 21 января 2020 года введет тариф 1% (минимум 20 рублей) за переводы более десяти тысячи рублей в месяц. С 1 февраля начнут действовать тарифы и в Росбанке. Однако о какой сумме идет речь, представители компании не уточнили.

Однако часть банков, подключившихся к СБП, не установила и не будет устанавливать тарифы за переводы. Речь идет о ВТБ, Газпромбанке, банках «Открытие», «Совкомбанк», «Рокетбанк», «Тинькофф», «Авангард», «Веста», «Финам».

Система быстрых платежей начала работать в январе 2019 года. К ней подключены более 30 банков. С помощью этой СБП клиенты финансовых организаций могут переводить деньги по номеру телефона, даже если направляют деньги в другой банк. Также с помощью системы можно платить за товары и услуги по QR-коду.