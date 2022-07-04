Сирия заинтересовалась платежной системой «Мир»

Российская платежная система «Мир» представляет интерес для Сирии как альтернатива западным. Об этом ТАСС заявил посол Риад Хаддад.

«Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — сказал он.

Посол Сирии в России отметил, что «Мир» создали в 2015 году как основу для независимой платежной системы на территории России, когда отечественные банки подверглись санкциям. Сейчас возросла потребность в распространении такой альтернативы на многие страны мира, которые оказались под давлением со стороны Запада.

Интерес к платежной системе «Мир» ранее проявили Бахрейн, Египет, Иран, ее начали принимать почти во всех отелях Турции.