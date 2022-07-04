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    04 июля 2022, 07:35

    Сирия заинтересовалась платежной системой «Мир»

    Посол Сирии заявил об интересе страны к платежной системе «Мир» как альтернативе западным

    Екатерина Виславская

    Российская платежная система «Мир» представляет интерес для Сирии как альтернатива западным. Об этом ТАСС заявил посол Риад Хаддад.

    Сирия заинтересовалась платежной системой «Мир»

    «Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — сказал он.

    Посол Сирии в России отметил, что «Мир» создали в 2015 году как основу для независимой платежной системы на территории России, когда отечественные банки подверглись санкциям. Сейчас возросла потребность в распространении такой альтернативы на многие страны мира, которые оказались под давлением со стороны Запада.

    Интерес к платежной системе «Мир» ранее проявили Бахрейн, Египет, Иран, ее начали принимать почти во всех отелях Турции.