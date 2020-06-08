SIМ-карты Теlе2 стали продавать в интернет-магазине «Байон» и супермаркете «Верный»

В период пандемии Tele2 еще больше стала развивать свои продажи в Сети. Так, SIM-карту теперь можно купить в интернет-магазине мобильной электроники «Байон», а потом зарегистрировать в приложении «Мой Tele2».

Чтобы это сделать, нужно открыть приложение, выбрать пункт «Стать абонентом Tele2», далее — «Активировать SIM-карту» и кнопку «Заключить новый договор». Подсказки интерфейса помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

Мы продолжаем реализовывать проекты, нацеленные на расширение и укрепление наших партнерских каналов продаж. Сегодня одним из наших приоритетных направлений в развитии розницы остаются цифровые каналы. Сотрудничество с „Байон“, которое стало особенно актуально в период пандемии, открывает перед нами новые возможности масштабирования бизнеса Антон Жуковский коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2.

Но компания не забывает и об офлайн-продажах. В сети супермаркетов «Верный» в Московской области теперь есть в наличии тарифный план «Мой онлайн». Жители Королева, Мытищ, Щелкова и Ивантеевки могут найти SIM-карту Tele2 рядом с кассами. Предложение особенно актуально во время дачного сезона — теперь по дороге за город москвичи могут купить необходимые товары, а заодно подключиться к качественной связи.

Тарифный план «Мой онлайн» — это 15 гигабайтов интернета и 500 минут для звонков на номера других операторов. «Мой онлайн» подойдет тем, кто часто пользуется соцсетями и мессенджерами, ведь они не расходуют пакет гигабайтов. Абонентам тарифного плана доступны основные преимущества оператора: возможность делиться гигабайтами по всей России, SOS-пакет, безлимитные звонки на Tele2 России.