SIM-карты Tele2 стали продавать через вендинговые аппараты в аэропортах

Tele2 начала продавать SIM-карты в московских аэропортах. Теперь в вендинговых автоматах Mobilebox клиенты могут не только приобрести аксессуары для своего смартфона, но и подключиться к тарифу «Мой онлайн».

Пассажиропоток четырех московских аэропортов постепенно восстанавливается. По данным Tele2, дата-активность столичных абонентов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский за период c июня по август выросла в два раза год к году.

«Для комфортного пребывания клиентов в столичном регионе во время отпуска или командировки оператор запустил совместный проект с сетью вендинговых автоматов Mobilebox. Теперь гости столицы могут в одном месте приобрести все самое необходимое для своего смартфона: SIM-карту московского региона с возможностью саморегистрации, наушники или зарядные устройства», — сказано в сообщении компании.

Терминалы установлены в общих зонах, а также в зонах вылета и прилета международных и внутренних рейсов в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Сделать покупку можно в любое время — к автоматам открыт круглосуточный доступ. Оператор в ближайшее время планирует запустить продажи SIM-карт и во Внуково.

Можно приобрести тарифный план «Мой онлайн», который включает 500 минут разговоров, 15 гигабайтов интернет-трафика и безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом SIM-карту можно приобрести за 300 рублей с рассрочкой на первую абонентскую плату. Сразу после активации абоненту откроется 350 минут и 10,5 гигабайта на три недели. Для продолжения пользования тарифом необходимо пополнить баланс на 100 рублей до конца месяца.

По словам коммерческого директора макрорегиона «Москва» Tele2 Антона Жуковского, компания давно следует общему тренду на роботизацию ретейла. Клиентам нравится концепция самообслуживания.

«В ответ на этот запрос мы предлагаем им такие сервисы. Все больше наших клиентов подключаются к сети дистанционно, делая выбор в пользу собственного комфорта», — отметил Антон Жуковский.

Запуск продаж SIM-карт в московских аэропортах минимизирует затраты времени и средств на подключение к сети — связью можно начать пользоваться через одну-две минуты после покупки карты, отметили в Tele2.

Проект с сетью вендинговых автоматов Mobilebox насчитывает 56 точек продаж в московском регионе. На территории аэропортов установлен 41 терминал с возможностью покупки SIM-карт Tele2, еще 15 аппаратов — в торговых центрах, супермаркетах, отелях и на железнодорожных вокзалах.