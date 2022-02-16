Силуанов заявил об отсутствии планов по пересмотру НДФЛ в ближайшие годы

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян не планируют менять в ближайшие годы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Нет, однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет. Здесь можно быть более четким и конкретным, в отличие от предыдущих», — процитировал министра ТАСС.

Силуанов добавил, что предметных обсуждений по введению прогрессивного налога на прибыль в этом году тоже не ожидается.

«Я думаю, что в этом году точно нет. Потому что для этого нужно подготовить законодательство, такое законодательство вступает в силу начиная с нового бюджетного года», — пояснил глава Минфина.

По его словам, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на встречах с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Выработаем ли мы какое-то решение? Ну, посмотрим, жизнь покажет», — заключил он.

В январе стало известно о том, что доходы физических лиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ. По данным «Известий», это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс.