Силуанов заявил об отсутствии планов по пересмотру НДФЛ в ближайшие годы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян не планируют менять в ближайшие годы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Нет, однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет. Здесь можно быть более четким и конкретным, в отличие от предыдущих», — процитировал министра ТАСС.
Силуанов добавил, что предметных обсуждений по введению прогрессивного налога на прибыль в этом году тоже не ожидается.
«Я думаю, что в этом году точно нет. Потому что для этого нужно подготовить законодательство, такое законодательство вступает в силу начиная с нового бюджетного года», — пояснил глава Минфина.
По его словам, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на встречах с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Выработаем ли мы какое-то решение? Ну, посмотрим, жизнь покажет», — заключил он.
В январе стало известно о том, что доходы физических лиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ. По данным «Известий», это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс.