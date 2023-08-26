Деньги 26 августа 2023, 16:06 Силуанов заявил о скором росте российской экономики на 2,5% Силуанов: российская экономика может вырасти на 2,5% и выше Freepik

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Рост экономики России в ближайшее время составит примерно 2,5% и больше. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщил телеканал GGTN.

По словам министра, в прошлом году «экономика сократилась на 2,1%», однако в 2023 году России удастся восстановить прежние показатели.

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«Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», — добавил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что инфляция в стране сохранится на уровне 6%. Он пообещал принять все меры для ее снижения.

Ранее Силуанов анонсировал подготовку Центробанком и правительством страны проекта по обмену замороженных активов россиян. В рамках первого этапа чиновник запланировал разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Министр напомнил, что некоторые зарубежные государства заморозили иностранные счета более 3,5 миллиона россиян на полтора триллиона рублей.