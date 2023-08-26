26 августа 2023, 16:06
Силуанов заявил о скором росте российской экономики на 2,5%
Силуанов: российская экономика может вырасти на 2,5% и выше
Рост экономики России в ближайшее время составит примерно 2,5% и больше. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщил телеканал GGTN.
По словам министра, в прошлом году «экономика сократилась на 2,1%», однако в 2023 году России удастся восстановить прежние показатели.
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«Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», — добавил Силуанов.
Глава Минфина отметил, что инфляция в стране сохранится на уровне 6%. Он пообещал принять все меры для ее снижения.
Ранее Силуанов анонсировал подготовку Центробанком и правительством страны проекта по обмену замороженных активов россиян. В рамках первого этапа чиновник запланировал разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Министр напомнил, что некоторые зарубежные государства заморозили иностранные счета более 3,5 миллиона россиян на полтора триллиона рублей.
Антон Силуанов
Экономика
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