Силуанов заявил, что рост ВВП превысит ожидания
Первый заместитель председателя Правительства и министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что рост ВВП России в текущем году может превысить прогнозируемые 1,3%. Об этом сообщило РИА ФАН.
Сенаторы одобрили федеральный бюджет на 2020–2022 годыПодробнее
Силуанов отметил, что в России наблюдается позитивная динамика экономического роста. По его мнению, «динамика роста экономики в этом году будет не ниже». Такое заявление министр сделал в ходе выступления в Совете Федерации.
«Возможно, выше, чем мы спрогнозировали», — уточнил Силуанов.
Министр обратил внимание на то, что в октябре темпы роста ВВП составили 2,2%. Он заметил, что в настоящее время начинают действовать национальные проекты и прочие меры. Их цель —стимулировать экономический рост в России.
Ранее Совфед на заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы.