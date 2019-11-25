Силуанов заявил, что рост ВВП превысит ожидания

Сенаторы одобрили федеральный бюджет на 2020–2022 годы Подробнее

Силуанов отметил, что в России наблюдается позитивная динамика экономического роста. По его мнению, «динамика роста экономики в этом году будет не ниже». Такое заявление министр сделал в ходе выступления в Совете Федерации.

«Возможно, выше, чем мы спрогнозировали», — уточнил Силуанов.

Министр обратил внимание на то, что в октябре темпы роста ВВП составили 2,2%. Он заметил, что в настоящее время начинают действовать национальные проекты и прочие меры. Их цель —стимулировать экономический рост в России.

Ранее Совфед на заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы.