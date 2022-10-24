Деньги 24 октября 2022, 02:18 Минфин не станет полностью отказываться от доллара — Силуанов Глава Минфина Силуанов: совсем обойтись без доллара в биржевых сделках не получится Pixabay

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Минфин России не станет полностью отказываться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения цены пересчитываются в рубли. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью РБК.

«Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли», — заявил министр.

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Он отметил, что процесс отвязки от доллара уже начался. Котировки товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены, заявил Силуанов изданию.

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Ранее стало известно, что Минфин подготовил ряд мер поддержки мобилизованных граждан. Законопроект уже направили на рассмотрение в правительство России. Также в ведомстве финансов хотят распространить на весь период службы мобилизованного гражданина срок представления налоговых деклараций и финансовых отчетностей.