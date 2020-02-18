Силуанов: в России заработает облегченная система соцвыплат

С середины этого года заработает новая система расчета социальных выплат. Теперь гражданам будет легче и быстрее их получить деньги, без бюрократических проволочек.

«Сегодня все решения, которые озвучены президентом, подкреплены ресурсами. Деньги в бюджете есть. Самое главное, чтобы эти инициативы не утонули в бюрократических разных наших проволочках. Чтобы сегодня получить пособие, нужно пройти большой круг бюрократических процедур», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Как он указал в эфире Первого канала в программе «Право на справедливость», только пять миллионов людей обращаются за материальной помощью из 18 миллионов тех, чей доход ниже прожиточного минимума.

Министр добавил, что главная задача сейчас — «сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым». Он назвал и альтернативный, более быстрый способ это сделать — оформить документы через МФЦ.

«Но самое простое заключается в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление. И органы, которые формируют соответствующую информацию — налоговая служба, Пенсионный фонд — самостоятельно все это сделали. И граждане не ходили бы по бюрократическим инстанциям и собирали эти справки. Эта мера должна заработать со второго полугодия текущего года», — подытожил Силуанов.