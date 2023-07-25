Деньги 25 июля 2023, 07:14 Силуанов спрогнозировал размер дефицита бюджета по итогам года Глава Минфина Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2–2,5% ВВП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дефицит бюджета России по итогам года, скорее всего, составит 2–2,5% ВВП. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью «АиФ». По его словам, точный прогноз можно будет сделать во втором полугодии.

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. <…> У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — заверил глава Минфина.

Доходы в федеральный бюджет в этом году поступают лучше, чем прогнозировалось, потому беспокойства об этом нет, продолжил Силуанов. Вливания от ненефтегазовой экономики оказались выше прошлогоднего уровня приблизително на 18%. Налог на прибыль организаций и НДФЛ также «в плюсе».

Исполнение бюджета ускорили большие авансовые расходы, произведенные в первые два месяца 2023-го. В плане они предусматривались, однако, как правило, основные траты приходятся на четвертый квартал. Нетипичное положение вещей заставило многих думать о сильно увеличенном дефиците бюджета, пояснил министр.

По его словам, правительство уже обсуждает финансовое обеспечение задач на следующий год.