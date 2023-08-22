Деньги 22 августа 2023, 23:14 Силуанов сообщил о подготовке проекта по обмену замороженных активов россиян Правительство и Центробанк создали проект по обмену замороженных активов россиян РИА «Новости»

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Кабмин и Центробанк подготовили проект об обмене замороженных активов россиян. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Он отметил, что с учетом поддержанных президентом Владимиром Путиным решений правительство и ЦБ предусмотрели начало обмена активов россиян на активы зарубежных инвесторов. Речь идет о капиталах, которые аккумулируются на счетах типа С.

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В рамках первого этапа планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

«Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа. Просили бы вас здесь тоже поддержать это решение», — подчеркнул Силуанов, обратившись к главе государства.

Как напомнил министр, за границей заблокированы счета более 3,5 миллиона россиян на полтора триллиона рублей.

В июле власти Нидерландов заявили о неготовности Евросоюза конфисковать российские активы из-за возражений Германии.