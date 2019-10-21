Силуанов: Россия выполнит обязательства даже при цене за нефть в $20
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономика России выдержит длительное удешевление нефти на мировых рынках до $20 за баррель. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru.
В первую очередь справиться с резким падением цены помогут золотовалютные резервы страны.
«Более 7% ВВП, аккумулированные Россией в виде золотовалютных резервов, помогут в исполнении наших обязательств независимо от цены на нефть», — сказал Силуанов.
Объем резерва позволит пройти без шоков и потрясений длительный, до трех лет, период дешевой нефти.