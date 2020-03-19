Силуанов: Россия еще 6 лет сможет выполнять соцобязательства при таких ценах на нефть

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что правительство полностью выполнит все социальные обязательства при нынешних ценах на нефть или ниже.

«Они будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно. Действительно, цены невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства — и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет», — указал министр в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в приоритете зарплаты, пенсии и пособия, порядок выплаты которых никак не будет изменен. Силуанов также не обеспокоен риском инфляции в этом году, которая отклонилась на 4% от нормы.

Он указал, что все зависит от того, как долго будут сохраняться низкие нефтяные котировки. «Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя в 4%. Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами», — указал министр.

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