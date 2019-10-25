Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

«Сейчас бюджет предусматривает пороги инфляции значительно ниже, чем доходы населения. Инфляция будет ниже, чем доходы бюджетников, будет ниже, чем рост средней заработной платы по экономике. Низкая инфляция позволяет сберегать на черный день», — сказал Силуанов.

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году Подробнее

Глава Минфина уточнил, что в бюджете на 2020 год запланировал рост заработной платы для бюджетников на уровне почти 7%. При этом инфляция составит от 3% до 4%.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что россияне в большей степени обеспокоены темами роста цен, бедности и безработицы. Об этом свидетельствуют соцопросы.

По словам Антона Силуанова, бюджет составляется таким образом, чтобы инфляция не «сжирала» зарплаты, пенсии и сбережения людей. Также министр финансов напомнил о данных Росстата, которые свидетельствуют о том, что реальные доходы граждан растут.