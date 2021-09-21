Силуанов рассказал, какие российские компании затронет повышение налога на прибыль

Минфин рассчитывает уже на следующей неделе достигнуть компромисса с бизнесом по повышению налогов на прибыль. Как заявил «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов, под новшество попадут только некоторые компании, и среди них не будет банков.

Ведомство предлагает принципиально новый подход к налогам на прибыль. Их предлагают ретроспективно повысить только для тех компаний, которые в последние пять лет направляли на дивиденды больше средств, чем инвестировали. На данный момент идет обсуждение новой меры с производителями металлов, угля и удобрений. Именно у этих компаний прибыль оказалась рекордной, поскольку создались комфортные условия на внешних рынках.

Силуанов добавил, что в предлагаемом проекте не предусмотрено никакой дифференциации компаний по той деятельности, которой она занимается, или по форме собственности. Речь идет только о средствах и их подсчетах. Министр добавил, что налоги требуют единого подхода ко всем, вне зависимости от того, принадлежит компания к государственному или частному сектору.

Силуанов отметил, что пока под будущие новшества попадают только единицы российских компаний. По предварительным оценкам, новые налоги не коснутся банковских структур.

Ранее министр финансов отметил: не исключено, что Россия предоставит Белоруссии финансовую поддержку. Он добавил, что раз ближайший сосед находится в непростом экономическом положении, то будут обсуждаться различные виды помощи.