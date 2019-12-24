Силуанов признал возможность смены акционера Сбербанка

Принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан другой госструктуре. Этот вопрос обсуждается в правительстве России. В частности, идет дискуссия между регулятором и Минфином о дивидендах крупнейшего банка страны.

Об этом сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что речь идет о контрольном пакете акций Сбербанка 50% + одна акция. Обсуждение касается планов банка выплатить дивиденды в половину прибыли, сообщило РБК.

Вопрос действительно обсуждается, решений пока никаких нет, Финансовый регулятор по идее не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает, и, конечно, Сбербанк — это та организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов Антон Силуанов министр финансов РФ

Он напомнил, что эта тема не нова, и уже поднималась десять лет назад. Вице-премьер РФ подчеркнул, что конкретного срока, когда будет принято решение, пока нет. Он пообещал, что правительство вернется к этому вопросу в следующем году.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в октябре указывал, что контроль ЦБ над крупнейшим банком страны выглядит странно. На это Москве уже указывали члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года. Но решение должно быть комплексным, «взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ.

О том, что в кабмине идет обсуждение смены акционера Сбербанка, в октябре узнали зарубежные СМИ. Представители банка комментировать эту информацию отказались. Однако Силуанов отметил, что ЦБ не устраивает порядок уплаты дивидендов Сбербанка в казну.

Приватизировать Сбербанк неоднократно предлагал его глава Герман Греф. Государство могло бы, не уступая госконтроля, продать часть акций кредитной организации.