Силуанов назвал сложной задачей формирование бюджета России на следующие три года | 360°

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Силуанов назвал сложной задачей формирование бюджета России на следующие три года

Силуанов рассказал о сложностях при формировании трехгодичного бюджета

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Формирование бюджета России на предстоящие три года станет непростой задачей. Таким мнением в рамках спецфильма поделился глава Минфина России Антон Силуанов. Телепроект показали 10 сентября на канале «Россия 24».

Сам фильм посвящен 220-летию Минфина России.

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«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — сказал Силуанов.

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По его словам, проблемы связаны с выделением средств на достижение технологического суверенитета России.

Силуанов пояснил, что для формирования бюджета необходимо учитывать объемы экспорта энергоносителей, которые в новых условиях постоянно меняются из-за санкций.

Как сообщил сайт kp.ru, глава Минфина добавил, что также нужны серьезные средства, которые предстоит заложить на ближайшие три года.

Формирование бюджета прокомментировал и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он рассказал, как пройдет этот процесс. Его слова также процитировал ТАСС.

Пескова спросили, началась ли работа в этом направлении.

«Да, конечно», — ответил он.

По его словам, посвященное формированию бюджета совещание пройдет уже на следующей неделе. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

Бюджет России

Дмитрий Песков

Минфин РФ

Антон Силуанов

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