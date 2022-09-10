Силуанов назвал сложной задачей формирование бюджета России на следующие три года | 360°

Деньги 10 сентября 2022, 20:15 Поделиться Telegram

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Viber Силуанов назвал сложной задачей формирование бюджета России на следующие три года Силуанов рассказал о сложностях при формировании трехгодичного бюджета РИА «Новости»

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Формирование бюджета России на предстоящие три года станет непростой задачей. Таким мнением в рамках спецфильма поделился глава Минфина России Антон Силуанов. Телепроект показали 10 сентября на канале «Россия 24».

Сам фильм посвящен 220-летию Минфина России.

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«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — сказал Силуанов.

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По его словам, проблемы связаны с выделением средств на достижение технологического суверенитета России.

Формирование бюджета прокомментировал и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он рассказал, как пройдет этот процесс. Его слова также процитировал ТАСС.

Пескова спросили, началась ли работа в этом направлении.

«Да, конечно», — ответил он.

По его словам, посвященное формированию бюджета совещание пройдет уже на следующей неделе. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

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