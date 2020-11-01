Силуанов объяснил пользу санкций для экономики России

«Конечно, санкции — это плохо. Но с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики», — сказал он.

По его мнению, при возможном введении очередных ограничительных мер Россия сможет «ответить на это такими же методами».

Ранее Силуанов заявил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб российской экономике. В 9% ВВП обошлись государству антикризисные меры, которые уже приняли или планируют принять власти из-за распространения инфекции. Всего на поддержку граждан, предпринимателей и модернизацию здравоохранения уйдет около пяти триллионов рублей.

Кроме того, на днях министр финансов назвал три причины перейти на цифровой рубль, писал «Царьград».