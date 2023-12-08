Деньги 08 декабря 2023, 18:47 Силуанов назвал свой любимый мультфильм о финансовой грамотности Силуанов назвал «Буратино» своим любимым мультиком по финграмотности РИА «Новости»

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Глава Минфина Антон Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности. Оказалось, что это «Буратино». Также министр объяснил, чему учит эта картина, сообщило РИА «Новости».

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа „Буратино“», — сказал Силуанов во время посещения выставки-форума «Россия».

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Глава Минфина пояснил, что в этом мультфильме можно проследить сразу несколько важных моментов. Первый из них учит тому, что надо не гнаться за большими деньгами.

«Сразу быстро получить деньги — дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное», — уточнил он.

Отдельно Силуанов напомнил о том, как важно заниматься своим образованием в финансовой сфере, а потом применять полученные знания вместе с коллегами.

«Кстати говоря, коллеги по бизнесу, как правило, это ваши друзья школьные, бывают и по институту, бывают, конечно, и по бизнесу», — добавил министр.

Поэтому, по его мнению, если говорить об основных составляющих успеха, можно назвать три слагаемых — это знания, команда и креатив. И всего они были в «Буратино», заметил он.