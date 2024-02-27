Деньги 27 февраля 2024, 21:29 Силуанов назвал способ снизить влияние антироссийских санкций Силуанов: экономика России значительно выросла, несмотря на санкции Запада РИА «Новости»

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Ответом на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика в России, тогда ограничения минимально повлияют на страну. Об этом РИА «Новости»рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы не один год живем с санкциями, тем не менее, главное — проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — сказал он.

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По словам министра, несмотря на санкции, экономика в России выросла, а реальные доходы населения увеличились на 5,4%. Также произошел рост инвестиций на 10,5%.

«Караван идет своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и у санкций будут минимальное влияние», — резюмировал Силуанов.

Власти США ввели новый пакет антироссийских санкций против 500 компаний и физических лиц. Ограничения коснулись ряда банков, в том числе «Авангард» и «СПБ Банк», а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».