Налоговую нагрузку на россиян пока увеличивать не будут | 360°

Деньги 17 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Налоговую нагрузку на россиян пока увеличивать не будут Силуанов назвал неактуальным вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян freepik

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Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален. Такое мнение выразил министр финансов Антон Силуанов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее», — отметил он.

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По словам Силуанова, власти страны условились не повышать эти сборы. Также он подчеркнул, что население всегда крайне чувствительно воспринимает новости об увеличении размера налогов.

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Кроме того, Силуанов напомнил о причинах ранее введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. По его словам, эта мера предназначена для поддержки детей, у которых выявили серьезное заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Министр финансов отметил, что эта цель постепенно достигается.

Силуанов сообщил, что фонд «Круг добра» получает внушительные суммы. По его словам, на нужды благотворительной организации в этом и следующем году выделят около 140 миллиардов рублей. Он сказал, что эта сумма вдвое больше изначально запланированных.

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