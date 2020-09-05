Силуанов назвал компетенцию, необходимую в XXI веке

Финансовая грамотность превратилась в необходимую компетенцию XXI века.

«Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами, совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие», — заявил Силуанов.

По его словам, дополнительные знания о финансах помогут подрастающему поколению принимать верные решения. Они касаются распоряжения личными деньгами, избежания финансовых потерь и накопления необоснованных долгов в будущем.

Силуанов выступил с такой речью на уроке у 11-классников в школе №17 Обнинска Калужской области. Занятие состоялось в рамках проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения. Силуанов рассказал учащимся об ответственном обращении с личными финансами и объяснил устройство государственной бюджетной системы.

Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» реализуется вместе с государственными ведомствами и финансовыми организациями. Основная цель — сформировать ответственное финансовое поведение соотечественников и повысить эффективность защиты прав потребителей финансовых услуг.