Силуанов: меры поддержки экономики «попали в точку»
«Мы все бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения, и считаю, что мы попали в точку по тем секторам, по тем позициям, которым нужно было помогать», — привело слова министра РИА «Новости».
По данным Минфина, доходы населения, как и потребительский спрос, растут. Безработица снижается. Что свидетельствует о правильности выбранных мер поддержки.
Государственный долг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, сообщил министр, добавив, что «это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно».
Он напомнил, что держатели трети госдолга России — это иностранные инвесторы.
Также Силуанов привел новую оценку дефицита бюджета в 2020 году. Прогноз ведомства улучшился: вместо дефицита в 5% ВВП ожидается, что расходы превысят доходы на 4%.