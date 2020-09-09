Силуанов: меры поддержки экономики «попали в точку»

Антикризисные меры правительства по поддержке экономики в условиях коронавируса «попали в точку», считает министр финансов Антон Силуанов. Из-за этого ВВП России упадет меньше, чем в других странах, менее чем на 4%, заявил он на Московском финансовом форуме.

«Мы все бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения, и считаю, что мы попали в точку по тем секторам, по тем позициям, которым нужно было помогать», — привело слова министра РИА «Новости».

По данным Минфина, доходы населения, как и потребительский спрос, растут. Безработица снижается. Что свидетельствует о правильности выбранных мер поддержки.

Государственный долг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, сообщил министр, добавив, что «это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно».

Он напомнил, что держатели трети госдолга России — это иностранные инвесторы.

Также Силуанов привел новую оценку дефицита бюджета в 2020 году. Прогноз ведомства улучшился: вместо дефицита в 5% ВВП ожидается, что расходы превысят доходы на 4%.