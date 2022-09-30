Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета в России | 360°

Деньги 30 сентября 2022, 01:24 Поделиться Telegram

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Viber Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета в России Глава Минфина Силуанов допустил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в 2022 году Pxhere.com

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Дефицит бюджета России в 2022 году может превысить 0,9% ВВП. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил министр финансов страны Антон Силуанов. По словам главы министерства, в текущем году возникают новые задачи, поэтому и «цифра, скорее всего, подрастет».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», — сказал Силуанов.

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В документах, внесенных правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы, содержался прогноз по дефициту на 2022 год на уровне 0,9% ВВП.

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Как отметил Силуанов, все социальные обязательства бюджета на следующие годы будут обеспечены в безусловном порядке.

Он заверил, что необходимое финансирование закладывается и на новые задачи, в числе которые есть и те, что вязаны с технологическим суверенитетом, развитием инфраструктуры и поддержкой предпринимательства.

Кроме того, власти учли и дополнительные бюджетные ассигнования, которые потребуются, и предусмотрели необходимые ресурсы на восстановление экономики регионов, которые разрушены в результате действий со стороны Украины.

Также в планах есть индексация пенсий и зарплат в бюджетной сфере.

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