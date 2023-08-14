Деньги 14 августа 2023, 09:48 Сильный рубль — в интересах экономики. В Кремле объяснили, когда курс придет в норму Помощник президента Орешкин: курс рубля нормализуется в ближайшее время РИА «Новости»

Читать 360tv в

Курс рубля снизился, но в ближайшее время ситуация нормализуется. Помощник президента России Максим Орешкин заявил в колонке ТАСС, что сильная валюта — в интересах отечественной экономики.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — сказал он.

Реклама

Обменный курс, по словам Максима Орешкина, отклонился от фундаментальных значений, но в ближайшее время нормализуется. Ослабление рубля и ускорение инфляции он связал с мягкой денежно-кредитной политикой. По мнению помощника президента, Центробанк использует все необходимые инструменты, чтобы стабилизировать ситуацию.

Максим Орешкин заявил, что трансформация российской экономики прошла быстрее, чем ожидали. По его прогнозу, рост составит 2-2,5%. Бюджетную ситуацию правительству удалось стабилизировать, заявил он. Теперь она не принесет рисков для макроэкономики.

Курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. Экономист Валерий Корнеев связал скачок с валютным голодом в России и призвал Центробанк повторить меры прошлого года.