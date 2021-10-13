Россиян предупредили, что свекла и сахар могут сильно подорожать

Сотрудники «Союзроссахара» начали бояться, что цена на производство свеклы скоро сильно поднимется. По их мнению, это может произойти из-за роста цен на топливо, защиту от вредителей и удобрения, написал «Коммерсант».

Из-за увеличения себестоимости придется сократить посевные площади под «сахарным» овощем, стали переживать эксперты, потому что большое количество свеклы просто не удастся взрастить — да и цена на сахар сильно подрастет.

Специалисты объединения показали презентацию, на слайдах которой видно, что урожайность при таких прогнозах наоборот пострадает — увеличиться на сравнительно маленький процент.

Один из управляющих союза Андрей Бодин выступление не прокомментировал, а генеральный директор ГК «Русагро», в который входят такие производители, как «Русский сахар» и «Чайкофский» сказал, что пока рано рассуждать о посадочных площадях для свеклы — все станет понятнее весной. И если тогда цены действительно будут низкими, то посевы сократят или начнут меньше «подкармливать» удобрениями.

Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов засомневался, что все эти переживания оправданны. Он посчитал, что рост себестоимости производства не должен так сильно повлиять на рынок сахара, а вот искусственные ограничения вполне на это способны.