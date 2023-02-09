Деньги 09 февраля 2023, 16:52 Производитель шоколада Lindt начал ликвидацию российского подразделения Швейцарский производитель шоколада Lindt начал процесс ликвидации юрлица в России Unsplash

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Свернувший деятельность в стране из-за санкций швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Sprungli решил ликвидировать российское подразделение. Об этом сообщили «Ведомости».

«Компания начала процесс ликвидации российского юридического лица ООО „Линдт унд Шпрюнгли (Раша)“», — пишет издание со ссылкой на ЕГРЮЛ.

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«Ведомости» выяснили, что выручка компании в 2021 году составила 3,1 миллиарда рублей с чистой прибылью 99,6 миллиона рублей.

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Компания Lindt & Sprungli приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Затем окончательно ушла с российского рынка в августе, закрыв все свои магазины.

Между тем президент России Владимир Путин пожелал «всего доброго» покинувшим российский рынок мировым брендам. При этом он отметил, что компании ушли под давлением своих правительств и понесли огромные убытки.

Однако как заметил глава государства, многие предприниматели подхватили оставленные предприятия или направления и весьма успешно продолжили развивать бизнес.