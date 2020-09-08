Швейцарские франки назвали самой безопасной валютой. Но простым россиянам они не нужны

Аналитики признали швейцарский франк самой надежной валютой для сбережений. Но так ли выгодно россиянам покупать франки. Ведущий научный сотрудник МГУ и экономист Андрей Колганов рассказал «360», кому точно не стоит закупаться этой валютой.

Эксперт объяснил, почему самой привлекательной иностранной валютой для сбережения в ближайшие месяцы будет швейцарский франк: «Потому что доллар и евро демонстрируют довольно большую нестабильность. То доллар растет относительно евро, то наоборот».

Франк на фоне таких «скачков» выигрывает, считает Колганов: «Нестабильность курсов делает швейцарский франк относительно более привлекательным».

Именно потому, что швейцарский франк не испытывает никаких колебаний, возникает идея инвестирования в эту валюту.

Идея неплохая, но подходит далеко не для всех. Она подходит только для профессиональных участников финансового рынка Андрей Колганов Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист.

Экономист объяснил, что обычным людям сложно иметь дело с швейцарским франком. Потому что эта валюта непопулярна в России. Россияне почти не совершают покупки с помощью нее: «В основном, если и расходуют наши граждане валюту, то доллары или евро».

При покупке швейцарских франков нужно как минимум дважды заплатить комиссию: при покупке валюты и при продаже. Банки выставляют большую комиссию из-за редкости валюты, рассказал экономист.

Рядовому гражданину я бы не советовал связываться со швейцарскими франками Андрей Колганов.

«Другое дело, когда есть очень большие сбережения. Тогда можно разнообразить корзину валют. Но для большинства наших граждан это неактуально», — уверен Колганов. Это может быть выгодно для тех, кто торгует на финансовом рынке. У них есть возможность покупать швейцарские франки по биржевому курсу с минимальной комиссией.

Эксперт не знает, сколько продлится такая тенденция, но предположил, что в ближайшие несколько месяцев ситуация сохранится.