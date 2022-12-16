Важное 16 декабря 2022, 01:10 ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна — Шольц Pixabay

Читать 360tv в

Власти Евросоюза не будут препятствовать экспорту российского зерна и удобрений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита ЕС.

«Мы заключили соглашение, то есть генеральный секретарь ООН с Россией. Прежде всего — разрешить экспорт зерна и удобрений с Украины через Черное море», — отметил глава немецкого правительства.

Реклама

Шольц подчеркнул, что ООН пообещала обеспечить выполнение гарантий по экспорту зерновых и удобрений из России. И Евросоюз будет придерживаться этих договоренностей.

Реклама

Германия, Франция, Голландия, Испания, Бельгия и Португалия ранее обратились к ЕК с просьбой скорректировать санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России. Действующие ограничения задерживают поставки в бедные страны, сообщил ранее Financial Times.

В прошении отмечается, что санкции мешают торговле продуктами питания и удобрениями. Транзит российского зерна задерживается в портах Европы, поскольку компании перепроверяют всех лиц, участвующих в сделках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за пять месяцев на экспорт отправили более 22 миллионов тонн зерна.