Себестоимость порции еды в школьной столовой в России выросла в среднем на 18%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Отраслевого союза развития социального питания, которые были получены по итогам тематического мониторинга.

По имеющимся данным, сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи — на 52%, 49% и 47%, соответственно. Это значит, что родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды.

При этом дополнительные расходы на питание младшеклассников удастся покрыть за счет бюджета. Как отметили в Минпросвещения, средств на это правительством было выделено достаточно.

«Финансирование питания всех школьников младших классов поддерживается из федерального бюджета, и на эти цели в текущем году выделено 63,2 миллиарда рублей. Фактическое увеличение, по сравнению с 2021 годом, на 2022 год составило 4,4 миллиарда рублей. Необходимое финансирование заложено и на 2023 и 2024 годы. На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует», — сообщили в министерстве.

По словам экспертов, рост цен на школьное питание можно рассматривать как один из финальных показателей происходящих в стране экономических изменений. Специалисты отмечают, что часть родителей уже начали задумываться об отказе от школьного питания в расчете на то, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле.