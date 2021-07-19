Школьной канцелярии предсказали подорожание почти на 30%

Розничные цены на канцелярские товары вырастут на 10–30% перед новым школьным сезоном. Об этом предупредили представители нескольких поставщиков и ретейлеров. Причина — подорожавшие полимерные материалы и целлюлоза. Кроме того, сейчас возникла их нехватка из-за производства медицинских масок и упаковки.

Сильнее всего подорожали у производителей тетрадки, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и тому подобная продукция, сообщила газета «Ведомости».

Рост оптовых цен подтвердили изданию представители крупных производителей, таких как «Проф-пресс» и «Луч», в дистрибуторе Informat, а также в сетях «Детский мир» и «Леонардо». По прогнозу президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, удорожание канцелярских товаров в рознице в среднем составит 10–30%.

По словам директора по развитию компании «Леонардо» Бориса Каца, удорожание в оптовом звене идет вот уже несколько месяцев. Компании будут вынуждены заложить его в цену на полке. Однако те ретейлеры, которые сделали запасы еще по старым ценам, какое-то время смогут не повышать цены.

Рост цен на упаковку из пластика, а также на бумагу и картон, ранее уже просили проверить в Федеральной антимонопольной службе. ФАС в итоге пришла к выводу, что подорожание обоснованное и обусловлено увеличением себестоимости и мировыми ценами, сообщал Forbes.