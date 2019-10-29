Школа молодого предпринимателя откроется в ноябре в Красногорске. Лучшие получат бесплатную поддержку бизнес-проекта

В начале ноября в Красногорске состоится I региональный форум для молодых предпринимателей «Стартап-2019», на котором будет дан старт специальной акселерационной программе. Обучение будет бесплатным, а участники получат в наставники успешных предпринимателей.

Прием заявок для участие в первом региональном форуме для молодых предпринимателей «Стартап-2019», который состоится 8 ноября в Доме правительства Московской области в Красногорске, продолжается.

В рамках форума откроется акселерационная программа «Школа молодого предпринимателя». Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов подчеркнул, что обучение в школе — бесплатное. Учебный процесс будет состоять из трех блоков: онлайн-курса, очных занятий для участников, которые выполнили задания онлайн-курса, и защиты бизнес-проектов. Обучение в «Школе молодого предпринимателя продлится 1,5 месяца. Число участников акселерационной программы — 800 человек.

Вадим Хромов сделал особый акцент на том, что победители «Школы молодого предпринимателя» получат бесплатную поддержку развития своих бизнес-проектов, в том числе информационную кампанию, участие в федеральных выставках, участие в программе развития экспорта «Экспортный инкубатор» и другое.

Источник фото: официальный сайт форума «Стартап-2019»

По словам зампреда правительства Московсакой области, ключевая особенность программы — то, что наставниками молодых бизнесменов станут известные тренеры, эксперты в области права и развития бизнеса, а также успешные предприниматели.

«Своим опытом поделятся миллиардер Игорь Рыбаков, владелец сети Good Wood Александр Дубовенко, создатель и владелец бренда „Экспедиция“ Александр Кравцов, основательница сети кафе АндерСон Анастасия Татулова, сооснователь сети „220 вольт“ Андрей Игнатьев, основатель проекта „Русский пармезан“ Олег Сирота», — уточнил Вадим Хромов.

Для участия в форуме «Стартап» и акселерационной программе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.