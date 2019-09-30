Шины в России станут надежнее, но дороже

В России собираются сделать обязательной маркировку шин. С 1 ноября 2020 года на них должны будут наносить либо идентифицирующую гравировку, либо радиометку, чтобы считать информацию о шине на расстоянии. Эксперты считают, что контрабанды станет меньше, но шины подорожают.

Как стало известно газете «Известия», Минпромторг разработал проект постановления правительства об «Утверждении правил маркировки шин». Сейчас он проходит стадию общественных слушаний.

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«Помимо борьбы с нелегальной продукцией (контрафакт, контрабанда), цифровая маркировка увеличит собираемость таможенных, налоговых, иных обязательных платежей, обеспечит аналитику импорта, производства и оборота товара в РФ, создаст инструмент общественного контроля, когда как проверяющий, так и потребитель смогут проверить любой товар с помощью приложения для мобильного телефона», — объяснил инициативу статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Каким именно способом будут маркировать шины, пока не выбрали. Рабочий вариант — цифровой код DataMatrix, который может наноситься на этикетку или непосредственно на шину методом гравировки. Он позволит отследить товар на всех этапах реализации.

Еще один возможный вариант — радиочастотная RFID-метка. Как объяснил Евтухов, ее использование может существенно ускорить процедуры отгрузки и приемки товара, идентификации на складе, она также пригодится уже после продажи, например, для контроля жизненного цикла шины.

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Однако эксперты задумались, не станет ли это еще одним способом контроля за передвижениями граждан. Ведь связать RFID-датчик и конкретный автомобиль технически несложно.

Исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева, кроме того, отметила, что введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку это потребует от производителей существенных инвестиций. Такие же опасения высказали в Pirelli и Nokian Tyres. По их мнению, маркировка шин потребует изменения всех процессов управления и логистики.