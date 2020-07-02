Шепп: ни одна немецкая компания не ушла с российского рынка за время пандемии

Он уточнил, что количество увольнений за все время также незначительно и более 60% предпринимателей не собираются менять эту тенденцию.

«Более 90% наших компаний — это предприятия малого и среднего бизнеса. Так что это не менеджеры, которые хладнокровно смотрят на котировки на бирже», — заключил Шепп.