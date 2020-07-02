Шепп: ни одна немецкая компания не ушла с российского рынка за время пандемии
Ни одна немецкая компания не ушла из России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на главу Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.
Он уточнил, что количество увольнений за все время также незначительно и более 60% предпринимателей не собираются менять эту тенденцию.
«Более 90% наших компаний — это предприятия малого и среднего бизнеса. Так что это не менеджеры, которые хладнокровно смотрят на котировки на бирже», — заключил Шепп.