    02 июля 2020, 13:00

    Шепп: ни одна немецкая компания не ушла с российского рынка за время пандемии

    Дарья Морозова

    Ни одна немецкая компания не ушла из России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на главу Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

    Он уточнил, что количество увольнений за все время также незначительно и более 60% предпринимателей не собираются менять эту тенденцию.

    «Более 90% наших компаний — это предприятия малого и среднего бизнеса. Так что это не менеджеры, которые хладнокровно смотрят на котировки на бирже», — заключил Шепп.