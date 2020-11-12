ЦБ предупредил клиентов банков о новой схеме мошенничества

Мошенники каждый раз придумывают новые способы нажиться на россиянах. Теперь они убеждают клиентов банков приехать в офис, а на полпути просят перевести деньги на якобы безопасный счет. Об этом рассказали в Центробанке.

По новому методу обмана мошенник сначала звонит клиенту, представляясь младшим менеджером банка. Он сообщает о несанкционированном переводе денег, а затем уговаривает приехать в офис для выяснения всех деталей.

Жертва называет время, которое потребуется на дорогу, а на полпути получает звонок уже от другого менеджера. Новый сотрудник заявляет, что работники в отделении замешаны в мошенничестве, поэтому нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет». После этого звонок переводят на якобы страхового агента.

«Новшество схемы заключается в том, что человека приглашают приехать в офис. Кроме того, в обмане участвуют сразу нескольких псевдо-сотрудников. Отличительной особенностью также выступает ведение коммуникации с клиентом в том числе через мессенджер», — привела газета «Известия» пояснение начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

В свою очередь в Центробанке призвали прерывать разговор, если собеседник просит перевести куда-либо деньги или сообщить данные банковской карты. Если появляются какие-то сомнения, то лучше самостоятельно позвонить в банк.