Деньги 04 апреля 2023, 17:08 Шанхайские компании планируют построить новый логокомплекс в Татарстане

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Крупные логистические компании из Шанхая выразили заинтересованность в создании логистического комплекса в Агрызском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на агентство инвестиционного развития республики.

Ранее из Китая в Татарстан приехала делегация представителей компаний, и этот вопрос уже начали обсуждать. Потому что создание подобного комплекса даст возможность не только контейнерного хранения, но и более быстрой отправки грузов напрямую.

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В настоящее время китайская сторона готовит презентацию проекта в республике. Компании рассчитывают необходимую сумму инвестиций и предполагаемый объем перевозок.

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