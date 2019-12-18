Ранее Вашингтон признал бесполезность санкций против строительства газопровода. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на администрацию Белого дома. В сообщении говорится, что США понимают, что у них практически «нет рычагов влияния» на Москву и Берлин в этом вопросе. Также было отмечено, что даже утверждение Сенатом военного бюджета на будущий год, включающего в себя введение рестрикций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «уже мало что меняет». По словам источников агентства, Вашингтон планирует создавать препятствия для реализации других российских проектов в энергетической отрасли.

Игорь Юшков уверен, что позиция США по «Северному потоку — 2» не изменится. Штаты и дальше будут затягивать «санкционную петлю» вокруг российской газовой отрасли, принимая все новые акты.

«Американские власти будут давить на европейцев, чтобы те отказались от покупки российского газа. Они уже заявляли, что якобы в американском СПГ есть молекулы свободы, а российский газ — это старая машина. США будут готовить европейцев к той мысли, что Вашингтон введет запрет на покупку российского газа. Раньше резко это сделать было нельзя, т. к. 36 процентов потребления газа в Европе приходится на импорт из России. Было понятно, что санкции не остановят „Северный поток — 2“, но их наличие будет дальше усложнять Германии процесс вывода газопровода из-под третьего энергопакета ЕС. Таким образом, со стороны США будет давление на правила использования готового газопровода и попытки помешать России построить новые газопроводы. К тому же в Европе наблюдается падение добычи собственного газа, поэтому импортного газа им будет нужно все больше и больше», — рассказал Юшков.

Несмотря на попытки властей США повлиять на ситуацию, «Северный поток — 2» будет достроен и запущен без каких-либо существенных проблем, уверен эксперт.

«При этом будет борьба за формат его использования, а именно — можно ли России загружать его на полную мощность. Тем не менее этот вопрос постепенно решится. Когда аналогичная проблема возникла с „Северным потоком — 1“, то в этом разбирательстве ВТО встала на российскую сторону, подтверждая незаконность ограничений. Такая же ситуация может возникнуть с „Северным потоком — 2“. В итоге „Газпром“ все равно сможет загрузить газопровод на сто процентов. Тем более, в его строительстве принимают участие пять европейских инвесторов», — сказал Юшков.

Ранее стало известно, что Сенат США принял оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включил санкции против газопровода «Северный поток — 2». В бюджете прописаны средства на «противодействие Российской Федерации» в различных сферах.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов уверен, что попытки США вставить палки в колеса ни к чему не приведут. По его словам, американские санкции по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» вызовут сложности в его реализации, но проект не остановят.