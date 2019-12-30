Госдепартамент США опубликовал пояснение к пакету санкций против участников проекта «Северный поток-2». Подрядчикам дали месяц, в течение которого они могут продолжать работы, не опасаясь санкций со стороны США.

Отсчет идет с даты принятия закона в США. Дональд Трамп поставил свою подпись под военным бюджетом страны, который предусматривает санкции против строителей «Северного потока -2», 20 декабря 2019 года. Таким образом, до 20 января 2020 г. наказывать никого не будут, написал портал «Утро.ру».

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб для «Северного потока-2», вывела свои корабли из Балтийского моря после объявления Вашингтоном санкций. Если они вернутся и продолжат работы, у газопровода есть шанс быть запущенным уже в ближайшее время. Незаконченным остался относительно небольшой участок протяженностью 160 км. В противном случае реализация проекта может быть отложена на год и даже больше.