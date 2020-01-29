Севастопольский морской банк отправили на санацию

Банк России приступил к санации Севастопольского морского банка. Новым собственником финансового учреждения станет Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО „Севастопольский Морской банк“ (г. Севастополь). Комитет банковского надзора Банка России в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ 29 января утвердил План участия государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка», — сказано в сообщении регулятора.

Чтобы поддержать деятельность крымского банка и упрочить его финансовое положение, Центробанк и Агентство решили привлечь в качестве инвестора банк РНКБ. В севастопольский банк назначена временная администрация.

Севастопольский морской банк продолжает работу в обычном режиме. Финучреждение продолжает выполнять свои обязательства. Банку оставили возможность совершать новые сделки, добавили в Центробанке. К слову, крымский банк работал на полуострове еще до возвращения Крыма в россию. Его контролировал предприниматель Александр Анненков.