Севастополь получит дополнительно 26 млрд рублей из федерального бюджета

Такое решение было принято в Москве во время совещания под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака.

«На три года мы получим дополнительно в наш бюджет 26,3 млрд рублей. В 2020 году это будет 7,1 млрд рублей», — сказал и. о. губернатора Севастополя.

Средства пойдут на благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт домов, закупку коммунальной техники, оснащение медицинских учреждений.

«Также выделены средств на разработку проектно-сметной документации для будущих объектов, которые мы будем предлагать для включения в федеральную целевую программу», — заключил Михаил Развожаев.