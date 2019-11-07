Севастополь получит дополнительно 26 млрд рублей из федерального бюджета
Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на развитие города будет предоставлено дополнительно 26 миллиардов рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».
Такое решение было принято в Москве во время совещания под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака.
«На три года мы получим дополнительно в наш бюджет 26,3 млрд рублей. В 2020 году это будет 7,1 млрд рублей», — сказал и. о. губернатора Севастополя.
Средства пойдут на благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт домов, закупку коммунальной техники, оснащение медицинских учреждений.
«Также выделены средств на разработку проектно-сметной документации для будущих объектов, которые мы будем предлагать для включения в федеральную целевую программу», — заключил Михаил Развожаев.